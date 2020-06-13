الجزائر: إسرائيل تدق آخر مسمار في نعش عملية السلام

المصدر: الجزائر - وكالات

أكدت الجزائر أن خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضٍ فلسطينية، عمل باطل وعدائي، وموجه ليس فقط ضد دولة فلسطين ولكن ضد كل الدول الإسلامية.

وجددت على لسان كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية والكفاءات في الخارج رشيد بلادهان، التأكيد على موقفها المبدئي الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ووقوفها معه في هذه الظروف الصعبة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة التصرفات الجائرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بلادهان «نقف اليوم من جديد أمام انتهاك صارخ للقانون الدولي، ودق آخر مسمار في نعش عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين، وهذا خدمة لأغراض انتخابية داخلية».

وشدد على دعم الجزائر الدائم لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل نيل حقّه غير القابل للتصرف أو التقادم وإبطال كل الإجراءات المجحفة في حقه، ومواجهة آلة القمع الإسرائيلية، وممارسات الاحتلال التعسفية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ولجم سياسات الاستيطان وتهويد القدس.

وأعرب بلادهان عن تمسك الجزائر بمبادرة السلام العربية، المبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة مقابل السلام، في إطار الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرارين رقم «242 و338».

ودعا الدول إلى العمل من خلال المنظمات الدولية والاتحادات الجهوية لإدانة التصرفات الجائرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها اتخاذ موقف صارم وواضح من أجل إرغام الاحتلال على وقف تهديداته وأعماله العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الجائر المفروض على الأراضي الفلسطينية، والعودة لمفاوضات السلام من دون شروط.

وحذر بلادهان من المخاطر الوخيمة التي تحملها لغة التهديد والقوة التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الأوضاع الهشة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، داعياً منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة من أجل توفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز