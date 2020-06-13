استشاري مناعة: طفرة «كورونا» ستنتهي في مصر بعد 5 أيام

المصدر: القاهرة - وكالات

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في مصر، إن هناك سلالتين في مصر من فيروس «كورونا» ولكنهما أقل خطورة من باقي دول العالم، مشيراً إلى أن مصر في بداية الذروة للفيروس، والذروة تعني ثبات عدد الإصابات لمدة خمسة أيام القادمة بعدها يأتي انخفاض مذهل للعدد، مؤكداً أن الفيروس سريع الانتشار لكنه أصبح ضعيفاً مما كان عليه في السابق، ولكنه لا يزال يسبب الخطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، ولذلك لا ينطبق عليهم فكرة التعايش مع فيروس «كورونا».

وتابع الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيروسات مثل «السارس والكورونا»، ليس من السهل إيجاد لقاح له سريعاً نظراً لتحور تلك الفيروسات، مؤكداً أن عدداً من المختصين توصلوا الى لقاح تجريبي ويتواصلون مع الجهات المعنية في العالم لإيجاد لقاح فعال لفيروس كورونا.

من جانب آخر، قال استشاري الحساسية والمناعة الدكتور أمجد الحداد، إن أهم إجراء وقائي في تلك المرحلة، هو ارتداء الكمامات، لافتاً إلى أنه من أهم قرارات الدولة الفترة الماضية أنها جعلتها إلزامية على جميع المواطنين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز