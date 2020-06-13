مصر توضح حقيقة الوصول إلى ذروة كورونا

المصدر: القاهرة- وكالات

قال الدكتور ماهر الجرحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة في مصر، إن أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، ستقل خلال الأسابيع المقبلة، بعد الوصول على ذروة انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأضاف الجرحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم السبت، أننا وصلنا إلى ذروة انتشار الفيروس، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والاستهانة بالتباعد الاجتماعي في شهر رمضان وعيد الفطر.

وتابع نائب مدير مستشفى حميات إمبابة: "انتشار الفيروس وكثرة أعداد المصابين، خلق الأجسام المضادة ضد المرض، وأكسب المزيد من الشعب مناعة ضد الفيروس.. وبالتالي، لن يجد الفيروس من يهاجمه الفترة المقبلة.. والحديث عن موجة ثانية للفيروس في العالم، يتعلق بالعام المقبل، والذي من المتوقع اكتشاف لقاح للفيروس قبل الوصول إليه.

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