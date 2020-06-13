وزير مصري في الحجر المنزلي 14 يوماً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، ،عن قيامه بتطبيق «العزل المنزلي» على نفسه لمدة 14 يوماً،.

ويعود قرار حجر منزليا عقب «اكتشافه لمخالطته أحد المصابين بفيروس (كورونا المستجد)».

وقال الجزار في تصريحات لبوابة «أخبار اليوم» الإلكترونية الرسمية في مصر أمس، إنه «رغم أن التحاليل لم تثبت إصابته بفيروس (كورونا المستجد) فإنه قرر (عزل نفسه منزلياً) بعد مخالطته أحد المصابين، وذلك حفاظاً على صحة العاملين معه»، مشيراً إلى أن «المخالطة تمت خلال أحد الاجتماعات التي عقدت في الوزارة منذ أيام قليلة، حيث اكتشف عقب ذلك إصابة أحد الحاضرين للاجتماع بالفيروس»، مؤكداً أن «صحته جيدة ولا يعاني من أي أعراض حتى الآن، وسوف يتابع عمله في الوزارة من المنزل من خلال الهاتف أو أجهزة الاتصال الحديثة».

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الري والموارد المائية في مصر خضوع الوزير الدكتور محمد عبد العاطي «لعزل منزلي» على خلفية لقاء جمعه بمحافظ الدقهلية أيمن مختار الذي سبق أن أُعلن إصابته بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد-19 ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ11108 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

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