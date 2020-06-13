الإمارات تدين هجومين إرهابيين في أفغانستان ونيجيريا

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - وكالات

دانت الإمارات بشدة هجومين إرهابيين في أفغانستان ونيجيريا، أسفرا عن مقتل وجرح العشرات من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، بخصوص التفجير الإرهابي في كابول أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كما دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع شمالي نيجيريا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ووقع التفجير الإرهابي في افغانستان أثناء صلاة الجمعة في مسجد شرشة صوري المزدحم غربي كابول، وبلغت حصيلة القتلى أربعة أشخاص على الأقل.

وفي نيجيريا، قالت مصادر إن مسلحي «بوكو حرام» الإرهابية، قتلوا 69 شخصاً على الأقل ودمروا قرية في ولاية بورنو شمالي نيجيريا.

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