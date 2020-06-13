الحوثيون يستحدثون خنادق جنوب الحديدة

المصدر: (عدن - البيان)

استحدثت ميليشيا الحوثي خنادق وأنفاقاً بالقرب من التجمعات السكنية ووسط المزارع في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بعد أيام على سلسلة من الهجمات التي استهدفت المناطق السكنية والمزارع، بغرض تهجير السكان وتحويلها إلى مواقع عسكرية لمهاجمة مواقع القوات المشتركة.

وأكد مصدر عسكري في القوات المشتركة لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي أجبرت السكان على النزوح عن منازلهم ومزارعهم نتيجة الاستهداف اليومي بقذائف المدفعية وزراعة الألغام ونيران الأسلحة الرشاشة، وقامت بتحويل مناطقهم إلى ثكنات عسكرية بالقرب من المنازل ووسط التجمعات السكنية وفي المزارع والطرقات.

وذكر أن الخنادق والأنفاق تمتد من المزارع إلى وسط المنازل وفي محيطها، فيما توزعت أخرى على جنبات الطرقات الفرعية، حيث تمركزت الميليشيا بالقرب منها وفي محيطها وحولتها إلى ثكنات عسكرية. وفي تعز، قتل شاب وأخوه وأصيب أربعة آخرون بقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي على أحياء غرب مدينة تعز.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز