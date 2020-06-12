حالة ولادة لمصابة بكورونا في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد مستشفى محافظة وادي الدواسر العام بالمملكة العربية السعودية، أول حالة ولادة لطفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، وذلك بعد تأكيد إصابتها بالفيروس وهي في الشهر الأخير.

وبعد الولادة أكد المشفى أن الأم والمولود الجديد يتمتّعان بصحة جيدة ويخضعان للمتابعة المستمرة؛ وفقاً للإجراءات والسياسات المتبعة في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن التخطيط لذلك تم بعد استكمال التقصّي الوبائي من قبل فريق الصحة العامة والطب الوقائي بالإدارة المساعدة للرعاية الصحية الأولية، وذلك بعد ظهور نتيجة الأم واكتشاف أنها حامل بالشهر الأخير بحسب صحيفة سبق.

‫وأضافت: أنه "على الفور تم التواصل مع الإدارة المساعدة للخدمات الطبية بالمستشفى لوضع خطة الدخول للمستشفى والتواصل مع المريضة هاتفيًّا بواسطة رئيس قسم النساء والولادة الدكتور خالد جعفر، وتم التأكيد والاتفاق مع الإدارات المختصة لوضع الخطة المناسبة لضمان الرعاية والحماية والوقاية والالتزام بجميع معايير مكافحة العدوى".

‫وتابعت: "بعد تنويمها وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، تم وضعهما تحت المراقبة الطبية وبدأت الخطة العلاجية بإشراف المساعد للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص؛ لإتمام الولادة والتمشي مع الإجراءات الوقائية المتبعة دون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.

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