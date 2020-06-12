مؤسسات الدولة التونسية تتعرض لـ«غزو ممنهج»

المصدر: تونس- وكالات

حذّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إثر ظهور رئيس البرلمان راشد الغنوشي في حوار بقناة تلفزيونية خاصة، من أنّ تونس «بصدد حالة غزو ممنهجة تستهدف تمكَين أطراف مشبوهة من مؤسسات الدولة، وهو ما يستوجب على وجه الاستعجال تطبيق القانون قبل فوات الأوان».



وأدانت النقابة في بيان، حضور راشد الغنوشي في القناة التلفزيونية الخاصة «نسمة» في حوار مدته 44 دقيقة، معتبرة أنّها خطوة تعكس «افتقاره للوعي وثقافة احترام القانون».



وأكدت مساندتها لموقف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، التي عبّرت عن استنكارها واستيائها من حضور رئيس مجلس نواب الشعب في القناة التلفزيونية.



وكانت الهايكا قد اعتبرت تصرّف راشد الغنوشي سعياً لتكريس ثقافة عدم احترام القانون والإفلات من العقاب باعتبار القناة مخالفة للقانون منذ عدة سنوات.



وطالبت النقابة الحكومة بتحمّل مسؤوليتها تجاه مواصلة البث لبعض القنوات المسنودة من أحزاب وشخصيات تحوم حولها شبهات فساد، معتبرة أن استمرار ذلك ينزع كل مصداقية عن خطابات وشعارات محاربة الفساد.

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