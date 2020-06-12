إصابات برصاص الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم ثلاثة صحفيين، اليوم الجمعة، وسُجلت عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا القرية عقب انطلاق المسيرة السلمية، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة المطاطية والإسفنجية وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين، بينهم الصحفيون: مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أيمن نوباني، ومصور الوكالة الفرنسية جعفر اشتيه، ومصور تلفزيون فلسطين فادي الجيوسي، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق.



وفي السياق ذاته، استنكرت نقابة الصحفيين القمع الاحتلالي الهمجي للصحفيين في قرية كفر قدوم، الذي أدى إلى إصابات مباشره للزملاء أيمن نوباني مصور وكالة وفا، وجعفر اشتيه مصور وكالة الصحافة الفرنسية، وفادي الجيوسي مصور تلفزيون فلسطين بالرصاص المطاطي.

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