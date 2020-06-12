قرقاش: نوظف شبكات علاقاتنا ضد توسيع الاحتلال

المصدر: البيان الإلكتروني

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ان الامارات توظف شبكة علاقاتها وطرحها المتوازن بشأن القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد قرار نتنياهو بتوسيع نطاق الاحتلال.. مشيراً إلى خطة تحرك تتسق مع التوجه العربي والدولي وجهت بها القيادة الإماراتية ضد الضم الغير شرعي للأراضي الفلسطينية



وقال معاليه على حسابه في "تويتر": "مصداقيتنا وشبكة علاقاتنا وطرحنا المبدأي والمتوازن بشأن القضية الفلسطينية نوظفه في هذه المرحلة الحرجة والصعبة ضد قرار نتنياهو بتوسيع نطاق الإحتلال، خطة تحرك تتسق مع التوجه العربي والدولي وجهت بها القيادة الإماراتية ضد الضم الغير شرعي للأراضي الفلسطينية."

وأصاف:"التجاوب الدولي مع التحرك الإماراتي مشجع ويتصل بقلق العواصم من القرار الإسرائيلي المتوقع، الإمارات من خلال تحركها المدروس تفند تصريحات نتنياهو بخصوص العلاقات مع العالم العربي وتحذر من تداعيات وخطر توسعة الإحتلال، قرار القيادة بتفعيل التحرك السياسي وطني وعربي بامتياز."

واوضح أن "في خضم القلق العربي والدولي الكبير تجاه القرار الاسرائيلي المتوقع بضم أراضي فلسطينية وبصورة غير شرعية وتصعيدية، اختارت الامارات أن تتحرك بكل السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه الخطوة بكل ما تحمله من مخاطر على مسار السلام وإستقرار المنطقة."

واشار إلى "تحليل جيد لمقال السفير يوسف العتيبة في يديعوت أحرونوت، الإمارات تبرز من خلال تحركها الدبلوماسي وتصريحات وزير الخارجية وسفيرها في واشنطن كأحد أهم الأصوات المؤثرة والمحذرة فيما يخص الخطط الإسرائيلية لضم أراضي فلسطينية في مخالفة صريحة للإجماع العربي والدولي."



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز