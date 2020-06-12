تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في سوريا وأكبر حصيلة في موريتانيا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة بريف دمشق الشمالي أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنه تم "تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق الشمالي، مما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 164".

وتعتبر بلدة رأس المعرة أكثر بلدة تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس فيها، حيث تم تسجيل 38 إصابة منذ يوم الأحد الماضي، مما دفع الحكومة السورية لإخضاعها للحجر الصحي منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 164 إصابة شفيت منها 62 إصابة وتوفيت ست حالات.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة إصابة 156 شخصا بفيروس كورونا المستجد وتعافي 108 أشخاص ووفاة ثلاثة أشخاص في حصيلة جديدة أمس الخميس.

وقال مدير الصحة العمومية سيد ولد الزحاف مساء أمس الخميس في مؤتمر صحفي "تم تسجيل 108 حالات شفاء، وثلاث وفيات، و 156 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد معظمها في العاصمة"، وهذه هي أكبر حصيلة إصابات وتعاف من الفيروس منذ ظهوره في موريتانيا.

وأكد مدير الصحة العمومية أن المصالح الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1116 فحصا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 1439 حالة، منها 250 حالة شفاء، و74 حالة وفاة.

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