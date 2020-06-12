طائرات وسفينة.. تركيا تواصل تهريب السلاح إلى ليبيا

المصدر: عواصم- البيان- وكالات

في وقت تحض الأمم المتحدة، حكومة الوفاق والجيش الليبي، على استئناف الحوار والمفاوضات، بغية التوصل إلى حل سياسي. كشف موقع «فلايت رادار» الإيطالي، أمس، عن اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية، وسفينة على متنها أسلحة، من أجواء غربي ليبيا. في وقت تحدث تقرير جديد للاتحاد الأوروبي، عن مواصلة تركيا عرقلتها لمهام العملية الأوروبية (إيريني)، لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وكشف تقرير جديد للاتحاد الأوروبي، عن مواصلة تركيا عرقلتها لمهام العملية الأوروبية (إيريني)، لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقالت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه تم منع عملية الكتلة الأوروبية من القيام بعملها هذا الأسبوع. ووفقاً للمعلومات نفسها، فإنه تم منع القوات اليونانية من تفتيش سفينة شحن كانت في طريقها إلى ليبيا، وتحمل علم تنزانيا.

وتستغل تركيا عضويتها في حلف الناتو، لضمان وصول سفنها المحملة بالأسلحة إلى ميليشيات الوفاق في طرابلس، في تحدٍ صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومخرجات مؤتمر برلين.

وانسحب قائد عملية «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي، من محاولته فحص سفينة الشحن التي تحمل اسم «سيركين»، وعليها علم تنزانيا، بعد إرسال الأتراك للقوات اليونانية، عبر رسائل لاسلكية، أن السفينة تخضع لحمايتها.

وتسعى تركيا بصورة واضحة، لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في ليبيا، المتمثلة في تمكين حلفائها من الأرض، ووضع قدم على ساحل المتوسط، لتقوية موقفها في نزاع احتياطات الغاز، لذلك، ترفض أنقرة وقف إطلاق النار الكامل، والتوزيع العادل للسلطة والموارد في ليبيا.

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