الإمارات: الخيار العسكري التركي يطيل معاناة ليبيا

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن خيار الحسم العسكري الذي يسعى إليه النظام التركي سيطيل معاناة الليبيين.

وأعرب عن دعم الجهود المصرية من أجل وقف إطلاق النار وخفض التصعيد حقناً لدماء الليبيين، كخطوة أولى لإيجاد مخرج سلمي للأزمة من بوابة الأمم المتحدة.

وكتب معالي أنور قرقاش، في تغريدة له على موقعه الرسمي بـ«تويتر»: «سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي».

وتابع معاليه: «أضحت المبادرة المصرية بشأن ليبيا في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق». وأضاف: «نستمر في جهودنا مع القاهرة سعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي».

وكانت الإمارات من الدول السباقة التي أعلنت تأييدها الجهود المصرية الخيّرة الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا الشقيقة، والعودة إلى المسار السياسي، وثمّنت في هذا الإطار المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحسٍّ عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وقوف دولة الإمارات مع كل الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما يضمن سيادة ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية كافة.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهات الليبية، وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، إلى التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقناً للدماء، وتمهيداً لبناء دولة المؤسسات، وتفادياً لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمدّ في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل.

كما دعمت الولايات المتحدة بثقلها الدبلوماسي مساعي وقف إطلاق النار في لبيبا، من خلال دعم المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، ودعوة الأطراف إلى إنهاء القتال بشكل فوري.

ومثّل اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أحدث وأقوى تأييد للمبادرة المصرية الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا.

وخلال الاتصال، رحب ترامب بـ«الجهود المصرية» لتحقيق التسوية السياسية اللازمة لإنهاء أعمال العنف في ليبيا، من خلال دعم وقف إطلاق النار هناك، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

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