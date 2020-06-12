السعودية تفرض الحجر على القادمين ومصر نحو إنعاش السياحة

المصدر: الرياض، القاهرة - البيان، وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن البدء في تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة، حيث سيتم حجرهم في منازلهم وفق ضوابط معينة، ويتمثل تطبيق هذا الإجراء فور وصول المواطنين بتطبيق الفرز الصحي في المطار وتعبئة التعهد، ثم الذهاب إلى منازلهم لتطبيق الحجر المنزلي.

وأوضحت الوزارة أن الحجر المنزلي يعد إجراء احترازياً للأشخاص القادمين من خارج المملكة، ولا يكون لديهم أعراض، وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها ولا تستدعي الرعاية الصحية في المستشفيات في حال كان المنزل مناسباً للحجر المنزلي وفقاً للدليل الإرشادي «للحجر الصحي والعزل الطبي المنزلي» الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

وتأتي هذه الخطوة لمواصلة الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة القادمين من خارج المملكة،وبما يتماشى مع الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

قرارات جديدة

وأعلنت مصر، أمس، مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا، من بينها حركة الطيران والسياحة والوافدة، بعد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة الجائحة. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد: إنه اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، ستبدأ حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح. وأوضح أنه يتم دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من الأول من يوليو مبدئياً، وذلك في المحافظات الأقل إصابة بكورونا.

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