خطة عربية موحّدة للوقاية من تفشي «كورونا»

المصدر: (عواصم- البيان، وكالات )

كلّف مجلس وزراء الصحة العرب، أمس، أمانته الفنية بإعداد خطة موحدة، للوقاية من انتشار جائحة «كورونا»، بالتعاون مع الدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

وأكّد المجلس في ختام اجتماعه، الذي عقد بتقنية «الاتصال المرئي»، برئاسة البحرين، أهمية إبراز الجهود العربية المبذولة في مجال البحث العلمي، من أجل التوصل لعلاج فعال للفيروس، وتعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء، وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر في هذا الشأن.

يأتي هذا في وقت طرحت روسيا، أمس، دواء حصل على الموافقة لعلاج المصابين بـ«كورونا»، مع تجاوز حالات الإصابة بالفيروس في البلاد نصف مليون حالة. وأقرّت وزارة الصحة، استخدام الدواء بموجب عملية خاصة سريعة، بينما ما زالت التجارب السريرية، في دول أخرى، جارية.

من جهتها، نقلت مواقع إخبارية عن مستشار وزارة الصحة الإيطالية، والتر ريتشياردي، قوله إن «اللقاح الأكثر تقدماً، هو اللقاح الذي تم تطويره في أوكسفورد، بالتعاون مع شركة إيطالية»، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لإنتاج اللقاح، مضيفاً أن الأمور إذا سارت على ما يرام «يمكننا الحصول على الجرعات الأولى قرب نهاية العام، حتى بالنسبة للإيطاليين».

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