مصر..شفاء أصغر مصابة بكورونا 52 يوماً

تعافت أصغر مصابة بفيروس كورونا داخل قسم العزل بمستشفى السويس العام وهي رضيعة انتقلت إليها العدوى من والدتها.

وأوضح مصدر طبي في السويس أن الرضيعة تبلغ من العمر 52 يوما وكانت تتلقى العلاج داخل المستشفى العام منذ 18 يوما، وتعافت بشكل كامل من الفيروس وجرى التواصل مع أسرتها التي حضرتك وتسلمتها اليوم الخميس.

وفي السياق وجهت نقابة الأطباء في السويس الشكر للفريق الطبي القائم على قسم العزل وفرق التمريض لجهودهم في مكافحة الفيروس المستجد وعلاج الرضيعة حتى تماثلت للشفاء.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر ، اليوم الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

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