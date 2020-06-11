مصر تتوقع انخفاض أعداد المصابين بكورونا بداية من الشهر المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية انه من المتوقع انخفاض أعداد المصابين بداية من الشهر المقبل.

وأوضح أن الوفيات بالنسبة لعدد المصابين بالفيروس هي أرقام جيدة، وفي معدلها الطبيعي، مشيرا إلى أن أرقام المتعافين من الفيروس نسبة جيدة جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية إن التوقعات هى ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس خلال الشهر الحالي قد تصل إلى ألفي إصابة يوميا، ومن المتوقع انخفاض أعداد المصابين بداية من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن فيتامين سي والزنك يعملان على تقليل الإصابة بفيروس كورونا.

واكد أن التزام المواطنين بارتداء الكمامات سيؤدى إلى انخفاض أعداد المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أنه فى حال ظهور أي عرض من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا على أى شخص يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية على الفور، مؤكدا أن الحكة والغثيان واحمرار العين واحتقان الحلق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

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