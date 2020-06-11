وفاة مفكر مصري معروف بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي أستاذ الفلسفة الإسلامية والمفكر المصري المعروف حامد طاهر، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعى رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، الأكاديمي المعروف، الذي يعد أحد رموز كلية دار العلوم عبر تاريخها، حيث كان عميدا للكلية.

وقال الخشت: نشعر بالحزن الأليم لفقدان علم من أعلام الفلسفة في مصر وقيادة ناجحة وبارزة من قيادات جامعة القاهرة.

وأضاف: "لقد استرد الله تعالى وديعته، ولا يعز على قدره إنسان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ منه إلا إليه".

ويعد طاهر أكاديميا مصريا متخصصا في الفلسفة الإسلامية ولد عام 1943 بحي الخليفة بالقاهرة، ثم التحق بالمعهد الأزهري، وحصل على ليسانس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية بمرتبة الشرف من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 1967، وماجستير الفلسفة من الكلية نفسها 1973، ودكتوراة الدولة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون 1981.

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