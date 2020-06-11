السعوديون يواجهون «كورونا» بتدابير جديدة

المصدر: الرياض - وكالات

أطلق العديد من السعوديين دعواتٍ للحد من انتشار فيروس كورونا في الرياض، بعد تزايد عدد الحالات التي يتم الإعلان عنها في العاصمة خلال الأيام الأخيرة، والتي وصلت اليوم إلى 1431حالة.

ويصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الرياض 29,550 حالة، من بينهم 11,478 حالة نشيطة، فيما وصل عدد المتعافين في الرياض إلى 17,992 حالة.

وأطلق المغردون وسماً على تويتر بعنوان: «الرياض إن شاء الله نصفرها في الإصابات والوفيات»، داعين إلى التعاون والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى يصل معدل الإصابات في الرياض إلى الصفر.

الوسم لقي استحساناً من قِبل المغردين والمغردات، وأعرب عدد كبير منهم عن تضامنهم مع تعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة الجميع للحد من انتشار كورونا، وذلك خوفاً من تفشيه داخل أفراد المجتمع.

وطالبت سلوى الظهراني بالتقيد بالإجراءات والاحترازات في الرياض.

وقالت مواطنة أخرى إن العديد من الأشخاص لا يشعرون بالأزمة إلا عند إصابتهم أو إصابة شخص قريب منهم، وحينها يتقيدون بالإجراءات.

أما فهد الرميحي فقال: «كمامتك على وجهك، قفازك في يدك، سلامك بالنظر، خروجك للضرورة، نريد كل أهل الرياض بخير، نبي نصفّرها».

وكانت وزارة الصحة كشفت عن تعافي (2065) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (80019) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً في المملكة إلى (35145) حالة، من بينها (1738) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (116021) حالة توفي منهم (857) حالة.

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