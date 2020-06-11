رابطة العالم الاسلامي ومجلس الامارات للإفتاء الشرعي ينظمان مؤتمر فقه الطوارئ

المصدر: وام

تعتزم رابطة العالم الإسلامي وهيئة علماء المسلمين برئاسة معالي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى و مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه عقد مؤتمر "افتراضي" دولي حول " فقه الطوارئ" بداية شهر يوليو المقبل.

يستهدف المؤتمر تقديم التأصيل الشرعي لفقهِ الطوارئ وتبيين الأسس والقواعد التي يقوم عليها و الخروجُ بقراراتٍ وتوصياتٍ في المجالات التي أثّرت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 من مُعتقداتٍ وعباداتٍ ومُعاملات .

يشارك في المؤتمر نخبة من المفتين و العلماء و الخبراء المختصين من جميع أنحاء العالم و يأتي تنظيمه في هذه الفترة التى تشهد البشرية فيها أزمةً عالميّةً غير مسبوقةٍ جرّاء تفشّي وباء فايروس كورونا المستجدّ الذي انتشر خطره و ظهر أثره على النّاس في صحتهم وسقمهم وفي تعطّل أمور حياتهم ومعاشهم وعبادتهم وهو ما يستلزم أن يبحث العلماء ويتذاكروا في موضوع فقه الطوارئ ويجتهدوا في توضيح الرأي الشّرعي في المجالات التي تأثرت بهذا الوباء.

كان " مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي " قد اجتمع أمس لاطلاق التحضيرات لانعقاد المؤتمر وناقش جملة من المحاور والمنطلقات المدرجة في مشروع جدول الأعمال المقترح .. وثمّن الشراكة مع رابطة العالم الاسلامي وهيئة علماء المسلمين برئاسة معالي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى.

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