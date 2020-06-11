الحوثي يرد على مساعي السلام بقصف النازحين

المصدر: عدن- البيان

قالت مصادر حكومية لـ«البيان»: إن ميليشيا الحوثي استهدفت بطائرة مسيرة مخيماً للنازحين في شرق جبل جعاس، بصحراء مديرية خب الشعف، إذ سقطت بالقرب من المخيم مسببة حالة من الخوف والذعر بين نزلاء المخيم، وأغلبهم من النساء والأطفال، الذين فروا من جحيم الميليشيا عند اقتحام مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف ردت على استهداف المخيم، وقصفت مواقع الميليشيا في مديرية خب، والشعف التي تشكّل 80% من مساحة محافظة الجوف، كما استهدفت تعزيزات وتجمعات الميليشيا في جبهة مديرية نهم محافظة صنعاء، حيث كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا، التي تهاجم مواقع القوات المشتركة في الجبهة.

وفي الساحل الغربي، دمرت قذيفة مدفعية- أطلقتها ميليشيا الحوثي- منزلاً وسط مدينة حيس عاصمة المديرية، التي تحمل الاسم نفسه في جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت القوات المشتركة أن ميليشيا الحوثي قصفت بقذائف المدفعية الهاون وسط مدينة حيس، وأن إحداها سقطت على منزل علي عبده مغاري، في منطقة بيت مغاري غرب المدينة، إلا أن سكانه كانوا قد فروا منه في وقت سابق نتيجة القصف المتكرر للميليشيا الحوثية على المنطقة.

وتتعرض الأحياء والتجمعات السكنية والمزارع في مناطق متفرقة من مديرية حيس ومديريات جنوب الحديدة، بشكل متواصل للقصف والاستهداف من قبل ميليشيا الحوثي.

إلى ذلك، هاجمت ميليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة في قطاع كيلو 16 المدخل الرئيس لمدينة وميناء الحديدة، إلا أنها ردت على مصادر النيران، وأخمدتها فوراً.

في الأثناء، يواصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث مشاوراته مع الحوثيين. وأجرى مشاورات افتراضية واسعة النطاق مع مئات اليمنيين حول فرص وتحديات السلام في اليمن، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة المستمرة للتوسط بين الطرفين للوصول إلى سلام شامل ومستدام.

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