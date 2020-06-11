إغلاق مقهى بحلب خالف قيود «كورونا»

المصدر: حلب - وكالات

تسبب فيروس «كورونا» بإغلاق أحد المقاهي في حلب، بسبب مخالفته لإجراءات التصدي للفيروس، وهو أول مقهى تطلق بحقه قرارات الإغلاق، منذ السماح بإعادة افتتاح المنشآت السياحية قبل أسبوع.

ووفقاً لفضائية «روسيا اليوم»، فقد قضى قرار محافظ حلب، حسين دياب، الذي صدر اليوم الأربعاء، بإغلاق منشأة صالة شاي «ع البال»، والكائنة في محلة الموكامبو، مقابل مدرجات نادي الاتحاد، وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب مخالفة تعليمات الفريق الحكومي، في ما يخص إجراءات التصدي لفيروس «كورونا» المستجد، ومخالفة تعليمات وزارة السياحة الواردة بالقرار 152، القاضي بالسماح بافتتاح المنشآت السياحية، شريطة عدم تقديم الأراجيل، والالتزام بالمرسوم 62، بمنع التدخين في الصالات المغلقة.

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