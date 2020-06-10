السعوديون يتفاعلون مع ابتسامة عفوية للملك سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو للملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وهو يبتسم ابتسامة عفوية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس.

وانهمر سيل من التعليقات على هذا الفيديو وتضمنت عبارات الثناء على الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والدعاء إلى الله بأن يحفظ قيادة المملكة الحكيمة ويوفقها في إدارة شؤون المملكة والارتقاء بها في مصاف الدول المتقدمة.

وتناولت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين أمس مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي. كما تناولت مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي.

تفاعل السعوديون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو يظهر ابتسامة عفوية لـ #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء #السعودية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/S55G5su2nC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 10, 2020

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