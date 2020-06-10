«التعاون الإسلامي» تدعو المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل

المصدر: جدة - وكالات

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الـ14 للقمة الإسلامية، بحضور وزراء الخارجية الأعضاء في اللجنة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين، مشيراً إلى أن المملكة تدين نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمنظمة التعاون، موضحاً أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية مخالفة للقرار 2334.

وقال: «نحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية على استقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن «الحفاظ على سيادة القانون الدولي يمثل عاملاً حاسماً في القضية الفلسطينية».

وأكد العثيمين أن منظمة التعاون تدعم دعماً مطلقاً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وتابع: «متمسكون بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».

بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن «الحكومة الإسرائيلية تمعن في جرائمها بحق شعبنا، وتخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة».

وأضاف: «إسرائيل تواصل الاستيطان لتغيير التركيبة الديمغرافية»، قائلاً: «لن نتراجع عن مبادرة السلام العربية».

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