مصر وإثيوبيا نحو نقاش جديد بشأن سد النهضة

المصدر: القاهرة-وكالات

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، أنها طالبت أديس أبابا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادى بملء سد النهضة لحين التوصل لاتفاق.

وذكرت وزارة الري المصرية، في بيان: «بعد مرور ثلاثة أسابيع منذ إطلاق الخرطوم مبادرتها بشأن عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى مائدة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، انعقد أمس اجتماع وزراء الرى فى الدول الثلاث».

وأوضحت أن الاجتماع جاء «بحضور المراقبين الدوليين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي».

وحول مجريات الاجتماع، قالت مصر إنه «من الصعب وصفه بأنه كان إيجابياً أو وصل إلى أي نتيجة تذكر حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم».

وأوضحت أن «المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي».

وكذلك تناول كافة الجداول والأرقام التى تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلاً عن تمسك أديس أبابا ببدء الملء فى يوليو المقبل، وفق البيان.

وأكدت القاهرة على ثوابت الموقف المصري فى هذا الشأن والتى تتضمن مطالبة إثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ أى إجراء أحادى بالملء لحين التوصل لاتفاق. كما شددت على أن «مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير الماضي التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الأخيرة».

وأشار إلى أن «يكون دور المراقبين كمسهلين»، و«أن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو الجاري للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل».

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