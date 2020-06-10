«إخوان اليمن» يمنعون الدواء عن مديريات الساحل

المصدر: (عدن - البيان)

أكدت مصادر محلية يمنية أن عناصر حزب الإصلاح الإخواني التي تسيطر على وحدات من الجيش في مدينة تعز منعت إمدادات طبية خاصة بمواجهة فيروس «كورونا» عن مديريات الساحل لأسباب تتعلق بموقف هذه العناصر من القوات المشتركة التي حررت الساحل الغربي وصولاً إلى مدينة الحديدة، فيما وصل الفيروس مكتب زعيم الميليشيا في اليمن وأودى بحياة أحد القيادات فيه.

وقالت مصادر محلية في تعز لـ«البيان» إن مكتب الصحة في المحافظة أرسل كمية الأدوية المقدمة من اليونيسيف لخمسة مرافق صحية في مديريتي المخا وذو باب، إلا نقطة تفتيش في شارع الثلاثين التي تتبع للواء 17 مشاة الذي تسيطر على قيادته عناصر «الإصلاح».

إلى ذلك، اخترق فيروس كورونا مكتب عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيا في اليمن وأودى بحياة أحد القيادات فيه.

ووفق مصادر قريبة من ميليشيا الحوثي تحدثت إليها «البيان» فإن القيادي البارز في مكتب زعيم الميليشيا ويدعى عبد الغني حسين المتميز (أبو محمد)، دفن أمس في محافظة صعدة بعد معاناة مع «كورونا» استمرت أسبوعين.

وأكدت أن قيادات في الصف الأول أصيبت بالوباء وتتلقى العلاج حالياً، فيما تعافى منه بعض من هذه القيادات هم سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى، ومحمد البخيتي، عضو المجلس السياسي، ومحمد المقالح، وطه المتوكل.

وحسب المصادر، فإن القيادي في مكتب عبد الملك الحوثي أصيب قبل بالفيروس نتيجة مخالطته عدداً من القيادات الحوثية والطلاب العائدين من إيران في مارس الماضي، وهي المجموعة التي ترجّح مصادر طبية نقلها الوباء إلى مناطق سيطرة الميليشيا.

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