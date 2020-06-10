«سد النهضة».. اتفاق على استمرار المفاوضات

المصدر: (عواصم - وكالات)

أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، أن وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا، اتفقوا في اجتماع أمس بشأن «سد النهضة»، على استمرار المفاوضات.

وأوضح عباس، في تصريحات صحافية، أن الاجتماع بشأن «سد النهضة» ناقش الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض وتحديد النقاط العالقة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ترأس في وقت سابق من يوم أمس اجتماع مجلس الأمن القومي، لبحث أزمة ملف «سد النهضة».

وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً عمّا تم استعراضه ومناقشته خلال الاجتماع، نص على: «تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة، وإذ تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015».

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