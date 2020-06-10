فلسطين تواجه خطة ترامب باقتراح مضاد

المصدر: القدس المحتلة- البيان، وكالات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، تقديم «اقتراح مضاد» للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً بـ«صفقة القرن».وقال أشتية: إن الفلسطينيين قدموا مقترحاً للسلام خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع مندوبي اللجنة الرباعية الدولية، شمل روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بغياب مندوب الولايات المتحدة.

وخلال لقاء مع صحافيين أجانب، أمس، ذكر أشتية أن الاقتراح جاء في 4 صفحات ونصف الصفحة، وتضمن المواقف الفلسطينية من قضايا الحل النهائي التي تشمل الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن.

ولم يتحدث رئيس الوزراء الفلسطيني بإسهاب عن هذا الاقتراح، ولكنه لفت إلى أن «لا شيء سرياً فيه، حيث يتضمن الموقف الفلسطيني من كل القضايا»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «يمثل الإجماع الدولي». وكرر بأن الاقتراح يتحدث عن «دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح مع تعديل على رسم الحدود عند الضرورة».

وفيما لم يتحدث أشتية باستفاضة عن المقترح، ذكرت مصادر مطلعة أن الخطوط العامة له تنص على «دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مع إمكانية إجراء تعديلات حدودية متفق عليها بالقيمة والمثل، مع تولي طرف ثالث الترتيبات الأمنية الانتقالية على الحدود بين البلدين».

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