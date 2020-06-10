الشرعية تُفشل هجومين حوثيين في تعز

المصدر: (عدن - البيان)

احبطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، هجومين منفصلين لميليشيا الحوثي استهدف مواقعها في مثلث البرح ووادي رسيان غرب محافظة تعز، وسقط العشرات من الميليشيا بين قتيل وجريح.

وذكرت مصادر القوات المشتركة في الساحل الغربي لـ«البيان» أن ميليشيا الحوثي نفّذت هجومين منفصلين على مواقعها في مثلث البرح و آخر في وادي رسيان غرب محافظة تعز، لكنها تصدّت للهجومين ووجهت ضربات محكمة للمهاجمين الذين أجبروا على التراجع بعد سقوط العشرات من العناصر بين قتيل وجريح، كما دمرت آليات ومعدات عسكرية أخرى.

بالمقابل، استأنفت ميليشيا الحوثي استهدف التجمعات السكنية والمزارع جنوب الحديدة، بعد ساعات على توقفها عن استهدافها.

وذكرت القوات المشتركة أن الميليشيا أطلقت نيران أسلحتها على القرى والمزارع في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بشكل هستيري وعشوائي، ما أجبر السكان على التوقف عن العمل أو مغادرة منازلهم نتيجة الخوف والهلع، وأن ذلك تسبب في حرمان الآلاف من السكان من مزارعهم والحصول على ما يواجهون به احتياجاتهم المعيشية اليومية.

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