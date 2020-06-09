خادم الحرمين يوافق على مشاريع تطويرية في المسجد النبوي

المصدر: البيان الالكتروني

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على عددٍ من المشاريع التطويرية في المسجد النبوي وفقاً لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس صدرت الموافقة السامية الكريمة على البدء في مشاريع التطوير والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت وأنظمة التيار الخفيف والأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي ومرافقه وفقاً لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية، بحسب صحيفة الرياض السعودية.

وأوضح السديس أن صدور الموافقة على تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية ومشاريع التطوير في الحرم النبوي الشريف من خلال تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع الحرم ومواقف السيارات ومباني الخدمات تأتي ضمن ما توليه حكومة المملكة ليجد زائرو المسجد النبوي الراحة والطمأنينة في أدائهم لعباداتهم بكل يسر وسهولة وراحة وأمان وأنه يجسد عناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما لما سيكون له أكبر الأثر في نفوس أبناء العالم الإسلامي وزائري الحرمين الشريفين .

وبين السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى من خلال كوادرها البشرية وأنظمة التقنية على تعزيز وتطوير كل ما يخدم الحرمين الشريفين وفق رؤية تعمل من خلالها الرئاسة العامة على المدى البعيد ومواكبة رؤية المملكة 2030 .

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