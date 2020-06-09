حزب تونسي يقدم مشروعاً لتصنيف «الإخوان» تنظيماً إرهابياً

المصدر: تونس- وكالات

أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه تقدم بمشروع لائحة للبرلمان، ينص على إدراج جماعة الإخوان، وذراعها السياسية، ممثلة في حركة النهضة، على قائمة التنظيمات الإرهابية.



وأكدت النائبة عن الحزب الدستوري الحر عواطف قريش أن رئيسة الحزب النائبة عبير موسى، تقدمت بمشروع اللائحة إلى مجلس نواب الشعب التونسي.



وقالت قريش في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، إن «تقديم الحزب الدستوري الحر لمشروع اللائحة يهدف إلى تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية»، في ظل التهديدات المتصاعدة للتنظيم لعدد من السياسيين في البلاد.



وفي مطلع مايو الماضي، قالت النائبة عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، إن تهديدات القتل، التي استهدفتها أخيراً تسلط الضوء على التحريض، الذي يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد في البلاد منذ 2011.

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