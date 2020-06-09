53 هجوماً مسلحاً في 18 دولة أفريقية مايو الماضي

المصدر: القاهرة - محمد خالد

كشف تقرير حديث عن وقوع 53 هجوماً إرهابياً في 18 دولة أفريقية، خلال شهر مايو الماضي، خلف ما لا يقل عن 1393 قتيلاً. وذكر التقرير أن «التوترات العرقية وراء إسقاط العدد الأكبر من الضحايا في القارة خلال ذلك الشهر».

تقرير «عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا-مايو 2020» الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تتبع خط سير الجماعات الإرهابية، وخرج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

تناول التقرير تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال الشهر الماضي، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة. وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم شرق أفريقيا بواقع 1059 ضحية، أي حوالي 76.02 في المئة من النسبة الكلية لضحايا الشهر، وذلك نتيجة 18 عملية إرهابية معلن عنها في 3 دول.

فيما جاءت جمهورية جنوب السودان في طليعة الدول التي تأثرت بالإرهاب هذا الشهر، وسقط فيها ما يصل إلى ألف شخص، وتعرضت الصومال للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية بعد النشاط الملحوظ لحركة الشباب بواقع 15 عملية إرهابية.

بينما جاءت نيجيريا في طليعة الدول التي استطاعت إسقاط أكبر عدد من العناصر الإرهابية لما بلغ 143 عنصرًا إرهابيًا.

وأشار الباحث الأول بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، عبدالرحمن باشا، إلى خطورة التوترات العرقية والقبلية والنزاعات المحلية على السلم والأمن في الدول الأفريقية التي تنتهي عادة بالقتل والترويع للمدنيين.

وطالب حكومات الدول التي تنشب فيها مثل تلك التوترات بمزيد من السيطرة على أسبابها، وإعلاء قيم العدالة الناجزة وعدم الإفلات من العقاب مهما حدث.

وفي سياق متصل، قال الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن التدخلات التركية السافرة في الشأن الليبي، لا يمكن السكوت عنها أكثر من ذلك.

وناشد المجتمع الدولي والقاري بالضغط على النظام التركي لوقف التدخل في الشأن الليبي، وكذلك التوقف الفوري عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا. كما حذر من استنساخ النموذج السوري في أفريقيا على الأراضي الليبية.

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