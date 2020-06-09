الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين في القدس ويشن حملة اعتقالات

المصدر: القدس المحتلة - البيان، وكالات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 منازل لفلسطينيين في القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة السواحرة وعضو بلديتها يونس جعفر، إن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، وهدموا خمسة مساكن بحجة البناء دون ترخيص، دون تسليم أصحابها إخطارات مسبقة بالهدم، وأجبروا الفلسطنيين على إخلاء المنطقة بالقوة.

وحذر جعفر من تصاعد عمليات هدم مساكن الفلسطنيين في أراضي برية السواحرة الشاسعة، والذي يندرج ضمن مخطط استكمال الطوق الاستيطاني الشرقي لمدينة القدس، تنفيذاً لمخطط الضم.

وفي سياق متصل، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص أيضاً.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه إن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، هدمت منزلاً في حي سويح/رأس العامود، مقام منذ 6 سنوات، تعود ملكيته للفلسطينية عائشة حجازي التي تعيل ثمانية أطفال.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينهم أشقاء وطلبة في الثانوية العامة، رافقت ذلك اعتداءات على الفلسطينيين، وتخريب لمحتويات المنازل، واستدعاءات.

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