العراق يؤسس لمرحلة جديدة تضعه على الطريق الصحيح

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه يؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء، إننا «نستجيب لمطالب العراقيين، ونحسّ بمعاناتهم، ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا».

وأضاف، «نحن أمام مرحلة تحدٍّ حقيقي نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار سوى النجاح».

وفي وقت سابق عيّن الكاظمي، القاضي رائد جوحي لإدارة مكتبه، فيما اختار الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، رئيساً لأركان الجيش خلفاً للفريق عثمان الغانمي الذي اختاره الكاظمي وزيراً للداخلية.

ويعد يار الله أحد أبرز قادة الجيش العراقي خلال حربه مع «داعش» التي بدأت أواخر عام 2014 خلال حقبة حيدر العبادي وانتهت أواخر عام 2017 بانتصار عسكري كبير انتهى بموجبه التنظيم المتشدد.

وشملت تغييرات الكاظمي عدداً آخر من القادة العسكريين مثل تعيين الفريق عبد الأمير الشمري قائداً للعمليات المشتركة، والفريق علي الأعرجي أمين السر العام لوزارة الدفاع وغيرهم.

يشار إلى أن القاضي جوحي الذي عينه الكاظمي مديراً لمكتبه كان أول قاضٍ تولى التحقيق مع رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين عند اعتقاله من قبل الأمريكيين أواخر عام 2003، شغل بعدها جوحي مواقع إدارية عدة ومن بينها المفتش العام لوزارة الدفاع.

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