مصر تتوقع 2000 إصابة يومياً بـ«كورونا»وتستعد لـ «السيناريو الأسوأ»

المصدر: القاهرة - وكالات

توقع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» في مصر، تسجيل 2000 إصابة يومية خلال الشهر الجاري في البلاد، مُحذراً من «سيناريو أسوأ» قد تصل فيه الحالات إلى 2500. ونقلت شبكة «سي إن إن بالعربية» عن حسني قوله، في مداخلة مع برنامج تلفزيوني: «ما زالت في مرحلة المنحنى المتصاعد».



ورأى حسني أن «أرقام المنحنى» تعتبر في نطاق تغطية إمكانيات المنظومة الصحية في البلاد. وذكر أن مسحات كشف حالات الاشتباه في الإصابة بالفيروس لم تُلغ في بروتوكول وزارة الصحة الجديد، موضّحاً أن إلغاء المسحة يجري فقط إذا تحسنت حالة المريض.



وذكر حسني أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا داع لإجراء المُصاب مسحة بعد مرور 10 أيام من إصابته وتماثله للشفاء، مؤكداً أنه لا حاجة لانتظار معرفة نتائج المسحة، وأنه يمكنه المغادرة.



ومن ناحية أخرى، قال حسني إنه أصبحت هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من «كورونا»، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.



رقابة صارمة



إلى ذلك قالت وزارة الصحة المصرية، إنها ستفرض «رقابة صارمة»، بعد جدل حول ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة، التي تستقبل حالات مُصابة بـ «كورونا».



ونقلت «سي إن إن» عن المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان، إن الوزيرة هالة زايد أكدت خلال مؤتمر صحافي عقدته، الاثنين، إنه سيكون هناك «رقابة صارمة» على المستشفيات الخاصة، بعدما رفعت بعضها أسعار تلقيها مصابين بـ «كورونا».



ومن جانبه، أشار مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، د. محمد عوض تاج الدين، إلى أن هناك أعداداً قليلة من مرضى «كورونا» داخل المستشفيات الخاصة، رافضاً في الوقت نفسه المبالغة في الأسعار.



يأتي هذا في وقت كشف تاج الدين، أن مصر تجري اتصالات عديدة من أجل الحصول على «حصة» من لقاح خاص بـ «كورونا»، بعد نجاح تجاربه في جامعة أكسفورد البريطانية.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه سيتم إنتاج 400 مليون جرعة من اللقاح، في سبتمبر المقبل، فيما ستضم الدفعة الثانية 2 مليار جرعة في 2021. وأشار إلى أن اللقاح أثبت نسب نجاح تصل إلى 90%، لافتاً إلى أن شركة استر زينيكا تعاقدت مع جامعة أوكسفورد لإنتاج ملايين الجرعات «بسعر التكلفة». وقال إن هناك فرعاً للشركة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأن مصر تسعى للإنتاج من خلالها.

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