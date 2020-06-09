عمان تغلق ظفار والجبل الأخضر وتمنع السياحة فيها لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد19" في سلطنة عمان اليوم عدداً من القرارات المهمة لمواجهة انتشار الفيروس في أنحاء السلطنة.

ونظرًا لحلول موسم السياحة الصيفية في السلطنة، قررت اللجنة إغلاق محافظة ظفار والجبل الأخضر وجبل شمس وولاية مصيرة بدءاً من 13 يونيو إلى 3 يوليو لمواجهة كورونا. ومنع أيّ تجمّعات أو أنشطة سياحيّة فيها، وسيتم تقييم الوضع حسب المعطيات الوبائية لكلّ منطقة على حدة.

كما قررت اللجنة، بناءً على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، إعادة فتح حزمةٍ جديدةٍ من الأنشطة التجاريّة والصناعيّة ابتداءً من يوم 10 يونيو وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها، والاشتراطات الصحيّة اللازمة لمزاولتها.

وتؤكد اللجنة على ضرورة الالتزام التام بالضوابط الاحترازيّة التي حددتها الجهات المختصة لتجنّب الإصابة بهذا المرض وانتشاره.

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