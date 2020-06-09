إغلاق 71 مسجداً في السعودية تسببت في إصابة مصلين بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 71 مسجداً لعدم التزامها بالبرتوكولات والاحترازات الصحية، مما نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا، وفق صحيفة "مكة".

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد، مما أدى لإغلاق 71 مسجدا احترازيا في مختلف مناطق المملكة، وجار العمل على تعقيمها.

إلى ذلك، تلقى مركز خدمة الاتصال الموحد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الفترة من الثامن حتى 15 شوال الحالي 2649 اتصالا هاتفيا بخصوص الطلبات والبلاغات والاقتراحات للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، حيث تم فتح 1553 تذكرة بلاغ وإحالتها لفروع الوزارة بمناطق المملكة لمعالجتها، و2101 استفسار تم معالجتها والإجابة عنها، ويتابع فريق المركز إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة عن عمل مركز الاتصال الموحد، وتلقي البلاغات خلال هذه الفترة بالتزامن مع عودة إقامة صلاة الجماعة في المساجد، حيث أوضح التقرير أنه تمت الإجابة عن 1529 استفسارا تتعلق بالمساجد كانت حول رصد بعض التجاوزات لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأيضا الاستفسار عن خدمات المنسوبين والمصلين وخدمات الصيانة وشؤون المتبرعين.

وأكدت الوزارة دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أية مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، إدراكا منها بأهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، كما أكدت أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عنه، وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

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