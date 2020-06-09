مخاوف على الأسرى الفلسطينيين من «كورونا»

المصدر: (رام الله - د.ب.أ)

أعرب نادي الأسير الفلسطيني، أمس، عن القلق على مصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء إصابة المزيد من حراس السجون الإسرائيليين بفيروس «كورونا».

وقال نادي الأسير، في بيان، إن «المخاطر والتخوفات الحاصلة على مصير الأسرى، جراء انتشار الفيروس، لا تزال قائمة لم تنتهِ، في ضوء استمرار إعلان الاحتلال عن إصابات بين صفوف سجانيه، الذين يشكلون المصدر الوحيد لإمكانية نقل الفيروس إلى الأسرى».

وأشار البيان إلى إعلان وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة سجانين من وحدات «النحشون» في سجن «بئر السبع»، وهو يضم عدة سجون، منها سجن «ايشل»، الذي يقبع فيه أسرى أمنيون، منهم عدد من الأسرى المرضى، إضافة للخطر الذي يفرضه وجود قسم «معبار»، تنشط فيه التنقلات بين السجون ومراكز التحقيق والتوقيف.

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