«غروبات» طبية يمنية للتوعية بـ«كورونا»

المصدر: (تعز - صلاح صالح)

لمواجهة انتشار الشائعات بشكل كثيف والتي نتجت عنها حالة من الهلع، ولتيسير وصول قدرة اليمنيين على الوصول إلى تعليمات صحية ناجعة حول فيروس كورونا، أطلق عدد من الأطباء مبادرة لتقديم خدمة الاستشارات الطبية «أونلاين».

وانطلقت المبادرة في محافظة تعز قبل أكثر من أسبوع، وهي تشمل 50 طبيباً، ويتوقع ازدياد عدد الأطباء المشاركين فيها. وتعد المبادرة مجموعة طبية طوعية تتكون من أطباء يمنيين يعملون داخل اليمن وفي بلدان عربية وأوروبية لديهم خبرة بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا. وحسب منشئها مروان محمد لـ «البيان»، فإن المبادرة عبارة عن تشكيل غروبات واتس آب بحيث تكون مرجعاً للناس الباحثين عن المعلومات عن ماهية الفيروس وكيفية العلاج عن بُعد منه.

فكرة ومتابعة

وبدأت الفكرة بنقاش مع مجموعة من الأطباء عن كيفية تقديم خدمة للناس في ظل وجود نظام صحي منهار، ودولة تعاني من الحرب منذ أكثر من خمس سنوات، وعدم قدرة الناس على الوصول لتعليمات صحية نافعة. ويوضح مروان أنه في حال وجود شكوى مرضية يتم أخذ معلوماتها في غروبات الواتس الخاصة بالمبادرة ثم إحالة الحالة لرقم الطبيب المناوب، الذي سيقوم بتقديم النصيحة والمشورة الطبية المناسبة للحالة. ويضيف «لدينا قائمة من أطباء متطوعين من مختلف التخصصات وأبدوا استعدادهم لتقديم المشورات الطبية في مختلف الأوقات. ويقول أحد الأطباء المشاركين في أحد هذه الغروبات لـ«البيان»:إن التوعية هي خط الدفاع الأول ضد الفيروس.

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