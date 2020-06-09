فريق عربي ينافس عالمياً لصناعة أجهزة التنفّس

المصدر: عمّان – ماجدة أبو طير

سلام المجالي مهندسة أردنية متخصصة في المجال الطبي. حصلت هي وفريقها العربي على المرتبة «12» في التحدي الذي أطلقته منصة «أورغنايز» العالمية، وهي منصة تضم حوالي 5 ملايين مصمم ومطوّر وريادي.

ودعمت هذا التحدي مؤسسة مستشفى مونتريال العام، ومعهد الأبحاث التابع لمنظمة الصحة العالمية بجامعة ماكجيل بكندا.

الفريق العربي المكون من شباب من كل من مصر والعراق وتونس والجزائر والأردن، تمكن خلال أسبوعين من إثبات قدراته واستطاع منافسة 2639 مشاركاً عبر 1029 فريقاً.

تقول سلام: نحن شاركنا في المساق الثاني الذي يحمل فكرة أن يكون لدينا 50 % من القدرة على تصنيع جهاز تنفس اصطناعي، وبالفعل استطعنا المنافسة وإثبات قدراتنا على التحدي، هذا التحدي في غاية الأهمية سيما وأننا نمر في أزمة تتطلب وقوفنا جنباً الى جنب لحماية البشرية جمعاء.

وتضيف: حققنا الكثير فيما يتعلق بتصميم الجهاز والآن نحن في مرحلة تبسيط القطع المعقدة حتى يصبح التصميم متكاملاً وبجودة عالية وبسعر معقول. وبعد انتهاء المسابقة سنستمر في البحث والتطبيق والتطوير. هذه المسابقة بوابة لتحفيز القدرات على الإبداع، ويجب أن نواصل ما بنيناه. وتؤكد المجالي أن أفضل معلم هو التدريب والمثابرة.

الاختيار

عندما شاركت سلام في المسابقة تم اختيارها من بين 3 آلاف مشارك من 94 دولة حول العالم. تقول: أشعر بالسعادة والفخر من خوض هذه التجربة وبخاصة أن فريقنا حقق مرتبة ممتازة، وهو الفريق العربي الوحيد المشارك. نحن بأمس الحاجة الى العقول وأصحاب الخبرات والمهارات، حتى يغيروا عالمنا وعالم الإنسانية جميعها للأفضل.

وترى المجالي أن هذا الجهاز مهم جداً، ويجب توفيره بأعداد كبيرة تتناسب مع ما يحصل وماهو متوقع، وأيضاً الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك مرضى يحتاجونه لأكثر من أسبوعين، مشيرة إلى أن جميع المرضى لهم الحق في الشفاء وتوفير كل السبل للعودة الى الحياة بشكل طبيعي.

وتوضّح أن جهود الدول وحدها لا تكفي، ويجب أن يكون هنالك تكاتف وتعاضد بين الدول والمواطنين من هم من أهل العلم والخبرة لتجاوز هذه الصعوبات التي نعيشها جميعاً. وتؤكد أن الشباب هم عزوة الأوطان والفئات التي يجب أن تساند بالابتكار والإبداع في كل المراحل سواء في ظل أزمة طارئة أو وضع طبيعي.

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