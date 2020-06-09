قرار حوثي بنهب ربع أملاك اليمنيين

المصدر: (عدن - البيان)‏

في خطوة تكشف حقيقة المشروع الطائفي الذي تنتهجه، أصدرت ميليشيا الحوثي لائحة تنفيذية لقانون الزكاة يمنحها حق نهب ربع أملاك اليمنيين.

اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة التي أصدرها مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الميليشيا تنص على فرض نسبة 20‎ ‎% زكاة سنوية عن كل ما في البلاد من معادن سواء كانت مزروعات أو حيوانات أو أملاكاً تجارية. وتنص المادة (47) أ. من اللائحة على أنه يجب الخمس 20 % في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر.

وتقول الفقرة ب. من ذات المادة إنه يجب الخمس 20 % في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر. القرار قوبل بانتقادات حادة من النشطاء الذين أكدوا أنه يكشف الطابع العنصري لهذه الميليشيا ومشروعها الطائفي وأنهم يريدون سرقة 20 % أي نحو ربع ثروات اليمنيين من النفط والغاز وحتى الغذاء.

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