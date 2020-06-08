الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك «عن بعد» في اجتماعات البرلمان العربي

المصدر: دبي- البيان

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعات البرلمان العربي ولجانه الفرعية والنوعية والدائمة، تحضيراً للجلسة الختامية من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، والتي تعقد «عن بعد»، وتبث من العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 7 إلى 17 يونيو 2020.



وتضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي، سعادة كل من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبد الله الشرهان (النائب الثاني لرئيس المجلس)، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي عضوة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.



وتجتمع هذا الأسبوع لجان البرلمان العربي الفرعية والنوعية، وهي: لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، واللجنة المعنية بدراسة الموضوعات الاقتصادية، وكذلك اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي.



وستعقد في الأسبوع المقبل «عن بعد»، اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية، وذلك تمهيداً لعقد جلسة البرلمان العربي، التي ستعقد عن بعد أيضاً في وقت لاحق.



وستركز اجتماعات مكتب ولجان البرلمان العربي النوعية والدائمة، على متابعة انتشار جائحة «كورونا»، وتداعياتها المختلفة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وسبل التصدي لها، والتخفيف من آثارها السلبية في المواطن العربي، وفي إطار ذلك، أعد البرلمان العربي مشروع القانون العربي الاسترشادي، لتعزيز الصحة الوقائية، ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، والذي سيتم اعتماده من جلسة البرلمان العربي.



كما تناقش الاجتماعات، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، خصوصاً تطورات القضية الفلسطينية، ومستقبل السلام في المنطقة، والإجراءات التي سيتخذها البرلمان العربي في هذا الشأن، كما سيبحث البرلمان العربي، التدخلات الخارجية التي تشهدها بعض الدول العربية، كما في ليبيا والجمهورية العربية السورية.



وعقد مكتب البرلمان العربي، يوم السبت الماضي، اجتماعاً، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، واعتمد خلاله جداول أعمال اللجان، ومشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية التي ستناقشها لجان البرلمان العربي خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع، ومنها ثلاثة قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، وهي مشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وتطورات الأوضاع في دولة ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية، ومشروع بيان بشأن تطورات الأوضاع في جمهورية العراق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز