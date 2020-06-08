وزير موريتاني يصاب بـ«كورونا»

المصدر: موسكو - وكالات

أكدت مصادر رسمية موريتانية إصابة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب بفيروس كورونا.

وقال المستشار الإعلامي للوزير، إنه كان يزاول عمله في مكتبه وشعر بأعراض خفيفة، وبعد خضوعه للفحص تأكدت إصابته أمس الأحد.



وذكرت قناة «روسيا اليوم» نقلاً عن موقع «صحراء ميدي» أن هذه أول إصابة مؤكدة في صفوف الشخصيات الوزارية في البلاد، وسبق أن أعلن عن إصابة عدد من المسؤولين الحكوميين.



وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأحد، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى في البلاد منذ منتصف مارس الماضي إلى 1049 شخصاً.

كما سجلت الوزارة 6 وفيات جديدة لترتفع حصيلة وفيات «كورونا» إلى 55 حالة، مقابل 4 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 108 حالات.

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