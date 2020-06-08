إغلاق 71 مسجداً في السعودية ظهرت فيها حالات كورونا

المصدر: دبي - البيان

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية 71 مسجداً ظهرت فيها حالات كورونا، بسبب عدم التزام بعض المصلين بالاجراءات الاحترازية.



وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم إنه تم إغلاق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة نتيجة ظهور حالات كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تعقيمها وإعادة تأهليها بما يجعلها آمنة لعودة الصلاة فيها.



وأوضح الوزير في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق 71 مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها».

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