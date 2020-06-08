السعودية تغلق 71 مسجداً ظهرت فيها حالات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عن إغلاق 71 مسجداً بمختلف مناطق المملكة نتيجة ظهور حالات كورونا ، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تعقيمها وإعادة تأهليها بما يجعلها آمنة لعودة الصلاة فيها .

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر أرجع السبب في ذلك لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية قائلاً : " عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق 71 مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة.

واختتم الوزير آل الشيخ تغريدته قائلاً : "وجاري العمل على تعقيمها".

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