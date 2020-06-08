حراك لبناني ضد دويلة «حزب الله»

المصدر: بيروت - البيان - وكالات

أفضت التظاهرات اللبنانية التي اندلعت في بدايتها بمطالب اجتماعية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية إلى الدعوة لنزع سلاح فصائل حزب الله في النهاية.

وبات اللبنانيون يدركون أن فصائل حزب الله، التي تعد بمثابة دولة داخل الدولة، من أبرز الأسباب التي فاقمت أزمة البلاد بتوريطها في صراعات خارجية ودعم لا ينقطع للإرهاب.

هذا الدعم الذي أنهك الاقتصاد اللبناني وزجّ به في أتون أزمات سياسية، أفقدته مؤازرة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي لانتشاله من أزمته.

وساد الهدوء نسبياً، أمس، لبنان بعد يوم من إصابة 48 شخصاً بجروح بينهم 25 عسكرياً، وتخلّل التجمّع في ساحة الشهداء توتر بين متظاهرين ردّدوا شعارات مناوئة لحزب الله، وآخرين من حزب الله إلا أن عناصر الجيش شكلوا جداراً بشرياً للفصل بينه.

ومنذ الإعلان عن تظاهرات، السبت، بدأت موجة من الحملات الإعلامية من قبل مناصرين لحزب الله على منصات التواصل الاجتماعي تهاجم التحرك، وتعتبر أنه موجه ضد الفصائل اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية أن الجيش أغلق مسارب تقاطع ايليا في طرابلس بعدما تجمع شبان احتجاجاً على عبارات مذهبية مسيئة أطلقت خلال المواجهات في، واستدعى هذا الأمر تدخلاً من قبل رجال الدين في محاولة منهم للتهدئة.

وحذر الجيش اللبناني «من مغبة الانجرار وراء الفتنة»، مؤكداً على وجوب التعامل بمسؤولية ووعي وحكمة للحفاظ على السلم الأهلي، وصوناً للوحدة الوطنية، ودرءاً للوقوع في أفخاخ الفتنة.

في الأثناء، ندد الرئيس اللبناني ميشال عون بالتعرض للرموز الدينية في البلاد، وذلك غداة تظاهرات في بيروت شهدت مناوشات بين مؤيدين للحكومة ومعارضين وترديد «هتافات مسيئة دينياً».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حث الحكومة والجيش اللبنانيين، في وقت سابق، على نزع سلاح تنظيم «حزب الله» الإرهابي، محذراً من مخاطر تورط المجموعة شبه العسكرية في سوريا المجاورة. وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بسماع دوي إطلاق نار في بعض أحياء وضواحي بيروت، مساء السبت، أثناء اشتباكات بين أنصار أطراف سياسية متنافسة.

وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة. أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين رشقوها بالحجارة تعبيراً عن غضبهم من النخبة الحاكمة وأسلوب معالجتها للأزمة.

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