اجتماع عربي لبحث التعامل مع تبعات «الجائحة» الأربعاء

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

وجّهت الأمانة العامة للجامعة العربية، الدعوة لوزراء الصحة العرب برئاسة البحرين، للاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي الأربعاء، لبحث التعامل مع «تبعات كورونا». وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن الاجتماع يأتي في إطار التباحث بشأن التعامل مع تبعات الجائحة. وأضافت أنّ الدعوة للاجتماع جاءت نظراً للتزايد في حالات الإصابة في عدد من الدول العربية، وتعرض العديد من الأطقم الطبية للإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرة.

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