مصر.. أبرز القرارات النهائية حول امتحانات الثانوية العامة

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني المصري ، مؤتمرا صحفيا مباشر للإعلان عن القرارات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 21 يونيو المقبل وتستمر حتى 21 يوليو القادم.

وفيما يلي أبرز القرارات النهائية حول امتحانات الثانوية العامة وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية:

- الوزارة حصلت على استثناء قانوني يتيح للطلاب حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم كمحاولة أولى.

- حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة .

- أداء امتحانات الدين والاقتصاد والاحصاء والتربية الوطنية في المنزل على أن يتم تسليمه يوم 12 يوليو ،والتربية الوطنية يتم تسليمه في اللجنة اخر يوم في الامتحانات.

- إعفاء طلاب المدارس الدولية من الامتحانات القومية بلجان الامتحانات وأداؤها من المنزل.

- تسليم طلاب المدارس الدولية امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية بعد 20 يوما من بدء الامتحانات لمدرستهم.

تقليل عدد الطلاب في اللجنة ليصبح 11 طالبا أو اقل في الفصل.

- الدولة وفرت 17 ألف كاشف حراري وسيتم توزيع 33 مليون كمامة وكميات من المطهرات ومواد التعقيم .

- مطبعة الشرطة تطبع كراسات الامتحان وتقوم بعمل تحاليل طبية للقائمين على وضع الأسئلة، وتعقيم صناديق الأسئلة.

- توفير طبيب في كل لجنة، وتوفير سيارة إسعاف في كل كونترول.

- وزارة التنمية المحلية تشكل لجنة لإدارة امتحانات الثانوية العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مديرية التعليم في المحافظة وعدد من الاعضاء.

- توفير قفازات للمصححين والمراقبين والمشرفين،وتوزيع مطهرات وتعقيم كامل للمباني.

- الامتحان سيبدأ 10 صباحا والطلاب سيأتوا مبكرا ساعتين لانهاء اجراءات الكشف والتعقيم.

- سيتم دخول الطلاب بالتنسيق مع وزارة الداخلية اعتبارا من 8 صباحا ولن يدخل أي طالب للجنة بعد 9 صباحا.

- سيتم تهوية الفصول بشكل كامل وتوزيع الكمامات.

- إجراء المسح الحراري وارتداء معدات الوقاية شرط لدخول المبنى الدراسي إلى جانب الكشف عن أجهزة المحمول.

- في حالة التأكد من عدم الملاءمة الصحية لاي طالب سيتم توفير سيارة اسعاف لهذا الطالب وعمل تقرير يثبت في محضر باللجنة وسيأخذ فرصته في الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة.

- أي منطقة في مصر تضم حجر صحي وبها لجنة امتحان سيتم تأجيل الامتحان لطلاب اللجنة الموجودة في المنطقة للدور الثاني.

- توفير زائرة صحية أو طبيب في كل لجنة تحدد مدى الحاجة لوجود الطالب في اللجنة أو بقائه في حالة شعوره بأي أعراض.

- من يسمح له بدخول الدور الثاني لو رسب في الدور الثاني سيدخل امتحان إضافي سيتم عمله (هذا لمن يتعرض لأسباب قهرية فقط).

- تعقيم للجان قبل وبعد الامتحان، وتعقيم الكنترولات وأماكن مقدري الدرجات يوميا.

- تعقيم ورق الامتحانات وصناديق نقل الأسئلة.

- تسليم الطلاب كافة أدوات التعقيم من كمامات وماسكات للرأس والقدم ومطهرات.

- سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجنة من خلال طابور بمسافة تباعد 2 متر.

- منع التجمعات داخل اللجان ومنع تجمع أولياء الأمور خارجها.

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