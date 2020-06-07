خادم الحرمين يصادق على قرارات لتطوير المجال الصحي

المصدر: الرياض - واس

صادق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي في المملكة، مؤخراً، لأجل تطوير خدمات طبية وإجراءات السلامة والوقاية الصحية. وأكّد



الأمين العام للمجلس، د. نهار بن مزكي العازمي، أن القرارات شملت اعتماد الخطة الوطنية لتطوير الجودة وسلامة المرضى في القطاعات الصحية، التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتطوير الجودة والسلامة، بما يتوافق مع أهداف خطة التحول الوطني 2020.

وتضمّنت القرارات اعتماد رقم الاتصال الموحد (2222) لحالات الإنعاش القلبي الرئوي الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة، لما في ذلك من الأثر المباشر على سرعة الاستجابة لمثل هذه الحالات الطارئة.



كما تشمل القرارات إدراج جميع المراكز التي تعالج سرطان الدم الحاد في جميع القطاعات الصحية إلى برنامج إحالتي، وعلى التنسيق الطبي في تلك القطاعات تسهيل القبول وفتح الملف، وعلى أن يتم تنفيذ ذلك من قبل وزارة الصحة، تلبية لحاجة مرضى سرطان الدم الحاد وسرعة إحالتهم إلى المراكز المتخصصة في المستشفيات التي يتوفر فيها علاج لهذه الحالات.



ولفت العازمي، إلى أنّ القرارت شملت تفعيل الإحالات العكسية من المراكز المتخصصة إلى المستشفيات، لاسيّما الحالات المتقدمة التي تحتاج إلى علاج تلطيفي فقط، وقيام المركز الوطني للأورام في المجلس الصحي السعودي برفع تقرير عن مدى تنفيذ القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماده.



وتراهن القرارات، على نظام صحي محكم يضع المريض في مقدمة الأولويات، وتطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى بالقطاعات الصحية في المملكة، فضلاً عن نشر ثقافة الجودة في مؤسسات الرعاية الصحية وإشراكها في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات.

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