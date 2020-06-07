مصر تسمح للطالب بتأجيل امتحان الثانوية للعام المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أنه في حالة وجود تخوف من أولياء الأمور والطلاب من دخول امتحانات الثانوية العامة سيكون للطالب فرصة التقدم للامتحان أو التأجيل للامتحان العام المقبل على أن لا يتم احتساب هذا العام سنة تقدم للامتحان ويعامل الطالب كأنه لأول مرة يتقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم،وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية أنه لا توجد فرصة ثالثة لدخول امتحانات الثانوية العامة كما نشر البعض ولكن الطالب الذي يتعذر دخول امتحان الدور الأول سيدخل امتحان الدور الثاني للثانوية بإعتباره أول امتحان له وفي حالة رسوبه ستتاح له فرصة امتحان في مادة أو إثنين رسب فيهما.

وأوضح الوزير، أن توزيع الكمامات على الطلاب مجاني، لافتا إلى أن دخول الطالب بالموبايل اللجنة ممنوع وأيضا الساعات والكتب وسيتم توزيع قرابة 33 مليون كماما على الطلاب والعاملين، إضافة إلى 7 ملايين جاونتي للموظفين والمراقبن وأكياس بلاستك للطلاب.

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